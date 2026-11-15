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Ambedkar Nagar News: जहरीला दाना चुगने से 25 मुर्गियां मरीं

Sun, 15 Nov 2026 10:43 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 10:43 PM IST
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25 chickens died after eating poisoned grain.
अंबेडकरनगर। अकबरपुर के सदरपुर सिझौली में शनिवार को जहरीला दाना चुगने से 25 मुर्गियां मर गईं। मुर्गी पालक के हर्जाना मांगने पर विवाद शुरू हो गया। पीआरवी कर्मियों ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी। दोनों तरफ से तहरीर मिलने पर शहर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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गांव निवासी रजनीकांत के मुताबिक 14 नवंबर को उनकी 25 मुर्गियां घर से निकलकर किरन देवी के खेत में चली गई थीं, जहां दाना चुगने के बाद उनकी मौत हो गई थी। उसी दिन कीटनाशक डालने के बाद खेत की जोताई की गई थी और गेहूं बोया गया था। रजनीकांत का कहना है कि वही गेहूं चुगने के बाद उनकी मुर्गियां मर गईं। इस पर वह हर्जाना मांगने किरन के घर पहुंचे तो बात बढ़ गई।
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आरोप है कि किरन के परिवार के लोग गाली-गलौज करने लगे। देखते ही देखते विवाद होने लगा। दोनों पक्षों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थिति संभाली और दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई। सीओ अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि मुर्गियों की मौत को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
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