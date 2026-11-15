Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   court news

Ambedkar Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी बाल अपचारी की जमानत अर्जी खारिज

Sun, 15 Nov 2026 10:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 10:41 PM IST
विज्ञापन
court news
अंबेडकरनगर। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में निरुद्ध बाल अपचारी की जमानत अपील विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने खारिज कर दी। कोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड के 26 सितंबर के आदेश को बरकरार रखा। मालीपुर क्षेत्र में दर्ज मामले में पीड़िता की मां ने 15 मई को नाबालिग पुत्री के लापता होने की तहरीर दी थी।
विज्ञापन

पीड़िता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से बाल अपचारी के साथ आजमगढ़ और मऊ होते हुए बिहार गई थी। वहां मंदिर में शादी कर एक माह तक साथ रही। उसने गर्भवती होने और बाल अपचारी के साथ रहने की इच्छा जताई। पैथोलॉजी रिपोर्ट में गर्भावस्था की पुष्टि हुई थी।
विज्ञापन

घटना के समय बाल अपचारी की उम्र 16 वर्ष सात माह 10 दिन थी। प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट में अनुशासनहीनता का उल्लेख था। कोर्ट ने साक्ष्यों, अपराध की प्रकृति और संभावित शारीरिक व मनोवैज्ञानिक खतरे को देखते हुए जमानत अपील खारिज कर दी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed