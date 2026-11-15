Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Register your family details on the portal starting today.

Ambedkar Nagar News: आज से पोर्टल पर दर्ज कराएं परिवार का विवरण

Sun, 15 Nov 2026 10:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 10:45 PM IST
विज्ञापन
Register your family details on the portal starting today.
अंबेडकरनगर। जनगणना-2027 के तहत जिले में 16 नवंबर से स्वगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए नागरिकों को 30 नवंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपने परिवार का विवरण दर्ज कराने का मौका मिलेगा। इसके बाद एक दिसंबर से गणनाकर्मी घर-घर पहुंचकर जनगणना का कार्य शुरू करेंगे।
विज्ञापन

स्वगणना के लिए नागरिकों को se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर उत्तर प्रदेश का चयन करना होगा। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी से सत्यापन करना होगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिवार के सदस्यों की जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट करना होगा। स्वगणना में परिवार के सदस्यों के नाम, उम्र, लिंग, शिक्षा, रोजगार, वैवाहिक स्थिति, मातृभाषा और दिव्यांगता समेत 40 सवालों के जवाब देने होंगे।
विज्ञापन

इसके अलावा मकान का पता और डिजिटल नक्शे पर उसकी लोकेशन भी दर्ज करनी होगी। इसमें जो परिवार ऑनलाइन स्वगणना नहीं कर पाएंगे, उनके घर गणनाकर्मी पहुंचकर जानकारी जुटाएंगे। इसके बाद पांच से नौ जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण का कार्य होगा। एडीएम (वित्त एवं राजस्व) ज्योत्सना बंधु ने नागरिकों से स्वगणना में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जनगणना के दौरान दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed