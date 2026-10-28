{"_id":"6ae1c7caf06fe4b780011329","slug":"video-crowds-gathered-in-market-for-shopping-on-occasion-of-karva-chauth-in-ambedkar-nagar-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबेडकरनगर में करवाचौथ को लेकर बाजार में खरीदारी को उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंबेडकरनगर में पति की दीर्घायु को लेकर मनाए जाने वाले करवा चौथ की तैयारियां तेज हो गई हैं। बाजार खरीदारों से गुलजार हैं। जगह-जगह सजी करवा की दुकानों से पूजा सामग्री खरीदने को लेकर महिलाओं में होड़ मची है। साड़ी, ज्वैलरी व सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों में महिलाओं की सर्वाधिक भीड़ नजर आई। पर्व को लेकर बुधवार को शहर के मुख्य बाजार में महिलाओं की भीड़ जुटी। महिलाओं ने मनपसंद करवा और अन्य पूजन सामग्री खरीद रही हैं।

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