अंबेडकरनगर: कांग्रेसियों ने अकबरपुर के पटेलनगर से कलेक्ट्रेट तक पद मार्च निकाल किया प्रदर्शन

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अंबेडकरनगर: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पद मार्च कर जोरदार प्रदर्शन किया। पटेलनगर से कलेक्ट्रेट परिसर तक निकले इस जुलूस में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। टांडा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में एक सभा में तब्दील हो गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष कृष्णकुमार यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त को सरकार की कठपुतली करार दिया।

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