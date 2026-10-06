{"_id":"6ac4e6800fbe45145c087f3f","slug":"video-abdakaranagara-kagarasaya-na-akabrapara-ka-patalnagara-sa-kalkatarata-taka-patha-maraca-nakal-kaya-paratharashana-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबेडकरनगर: कांग्रेसियों ने अकबरपुर के पटेलनगर से कलेक्ट्रेट तक पद मार्च निकाल किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अंबेडकरनगर: कांग्रेसियों ने अकबरपुर के पटेलनगर से कलेक्ट्रेट तक पद मार्च निकाल किया प्रदर्शन
अंबेडकरनगर: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पद मार्च कर जोरदार प्रदर्शन किया। पटेलनगर से कलेक्ट्रेट परिसर तक निकले इस जुलूस में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। टांडा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में एक सभा में तब्दील हो गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष कृष्णकुमार यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त को सरकार की कठपुतली करार दिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।