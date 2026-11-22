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रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से 20 नवंबर को जारी निर्देश के अनुसार मुंशी-मौलवी (सेकेंडरी फारसी/अरबी) और आलिम (सीनियर सेकेंडरी फारसी/अरबी) परीक्षाओं के आवेदन मदरसा पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान के जरिए राजकीय कोष में जमा करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर निर्धारित की गई है। वहीं, मदरसों के प्रधानाचार्यों को 17 दिसंबर तक सभी आवेदन पोर्टल पर लॉक करने होंगे।जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता देवी ने बताया कि इस बार आवेदन प्रक्रिया में कुछ नई जानकारियां अनिवार्य की गई हैं। परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर के साथ उनकी सामाजिक श्रेणी सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विवरण भी ऑनलाइन दर्ज करना होगा।परिषद ने सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को परीक्षा के लिए आवेदन भरवाना अनिवार्य किया है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी।