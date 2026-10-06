{"_id":"6ac4e690269ef3e995096595","slug":"video-abdakaranagara-akhalsha-ka-harasata-ma-le-jana-ka-btha-saugdhaka-para-utara-sapaii-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबेडकरनगर: अखिलेश को हिरासत में लिए जाने के बाद सड़क पर उतरें सपाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंबेडकरनगर: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस के हिरासत में लेने के बाद जिले में सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी सड़क पर उतर आए। शाम चार बजे कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर सपाईयों की भीड़ जुटने लगी। देखते देखते बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कुछ ही देर बाद अकबरपुर विधायक रामअचल भी धरना स्थल पर पहुंचने के बाद विरोध और तेज हो गया। विधायक ने कहा कि जेएनजी के मामले को लेकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं के समर्थन में पहुंचे थे। वहां सरकार के इशारे पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

... और पढ़ें