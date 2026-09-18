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यूपी चुनाव से पहले भाजपा की कमजोर सीटों पर सहयोगियों की नजर,दावेदारी तेज की

Video Published by: Published by: Pankhudi Srivastava Updated Fri, 18 Sep 2026 02:41 PM IST







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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की कमजोर सीटों पर सहयोगी दलों की नजर है। सीटों के बंटवारे से पहले भाजपा के सहयोगी दलों ने उन जिलों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, जहां भाजपा को लंबे से हार मिल रही है या फिर हार और जीत का अंतर बहुत मामूली रहा है। ... और पढ़ें

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