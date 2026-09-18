यूपी: नीब करौरी बाबा की जन्मभूमि से समाधि तक सफर, विश्व पर्यटन दिवस पर 50% की छूट; जानिए स्पेशल ऑफर

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने नीब करौरी बाबा से जुड़े प्रमुख स्थलों की यात्रा के लिए तीन दिवसीय विशेष टूर पैकेज शुरू किया है। विजिट माई स्टेट अभियान के तहत शुरू किया गया यह विशेष पैकेज 25 से 27 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस को ध्यान में रखते हुए इस पैकेज पर 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी गई है।

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इस नए पैकेज के माध्यम से पर्यटकों को बाबा के जीवन से जुड़े उत्तर प्रदेश के एक कम चर्चित पहलू को जानने का अवसर मिलेगा। नीब करौरी बाबा का जन्म फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था और उन्होंने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में समाधि ली थी। पर्यटन विभाग अकबरपुर गांव को राज्य के आध्यात्मिक पर्यटन ‘नीब करौरी बाबा’ सर्किट के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में विकसित कर रहा है।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस उत्तर प्रदेश के विविध पर्यटन अनुभवों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। नीब करौरी बाबा के जीवन और विरासत में बढ़ती रुचि आध्यात्मिक पर्यटन के माध्यम से पर्यटकों को कम चर्चित स्थलों से जोड़ने की संभावनाओं को उजागर करती है। इस विशेष पैकेज के माध्यम से हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक यात्री उत्तर प्रदेश में बाबा से जुड़े स्थलों की यात्रा करें।विश्व पर्यटन दिवस के लिए विशेष रूप से शुरू किए गए इस पैकेज की कीमत 8,500 रुपये निर्धारित की गई है। सामान्य कीमत 16,500 रुपये के मुकाबले पर्यटकों को इस विशेष अवसर पर लगभग 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह विशेष पैकेज 25 से 27 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा।