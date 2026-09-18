फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP Journey from Neem Karoli Baba's birthplace to his Samadhi; 50% discount on World Tourism Day—check out the

यूपी: नीब करौरी बाबा की जन्मभूमि से समाधि तक सफर, विश्व पर्यटन दिवस पर 50% की छूट; जानिए स्पेशल ऑफर

Fri, 18 Sep 2026 01:59 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Fri, 18 Sep 2026 01:59 PM IST
सार

विश्व पर्यटन दिवस पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने नीब करौरी बाबा से जुड़े प्रमुख स्थलों की तीन दिवसीय यात्रा शुरू की है। 25 से 27 सितंबर तक चलने वाले पैकेज की कीमत 8500 रुपये है। इसमें जन्मस्थली, आश्रम, समाधि स्थल और धार्मिक स्थलों का भ्रमण शामिल है, साथ ही 50 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।

विज्ञापन
UP Journey from Neem Karoli Baba's birthplace to his Samadhi; 50% discount on World Tourism Day—check out the
नीब करौरी बाबा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने नीब करौरी बाबा से जुड़े प्रमुख स्थलों की यात्रा के लिए तीन दिवसीय विशेष टूर पैकेज शुरू किया है। विजिट माई स्टेट अभियान के तहत शुरू किया गया यह विशेष पैकेज 25 से 27 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस को ध्यान में रखते हुए इस पैकेज पर 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी गई है।

विज्ञापन


इस नए पैकेज के माध्यम से पर्यटकों को बाबा के जीवन से जुड़े उत्तर प्रदेश के एक कम चर्चित पहलू को जानने का अवसर मिलेगा। नीब करौरी बाबा का जन्म फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था और उन्होंने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में समाधि ली थी। पर्यटन विभाग अकबरपुर गांव को राज्य के आध्यात्मिक पर्यटन ‘नीब करौरी बाबा’ सर्किट के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में विकसित कर रहा है।
विज्ञापन


पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस उत्तर प्रदेश के विविध पर्यटन अनुभवों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। नीब करौरी बाबा के जीवन और विरासत में बढ़ती रुचि आध्यात्मिक पर्यटन के माध्यम से पर्यटकों को कम चर्चित स्थलों से जोड़ने की संभावनाओं को उजागर करती है। इस विशेष पैकेज के माध्यम से हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक यात्री उत्तर प्रदेश में बाबा से जुड़े स्थलों की यात्रा करें।
विज्ञापन
विज्ञापन


विश्व पर्यटन दिवस के लिए विशेष रूप से शुरू किए गए इस पैकेज की कीमत 8,500 रुपये निर्धारित की गई है। सामान्य कीमत 16,500 रुपये के मुकाबले पर्यटकों को इस विशेष अवसर पर लगभग 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह विशेष पैकेज 25 से 27 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा।

यात्रा का विवरण

यात्रा लखनऊ से शुरू होगी। पहले दिन पर्यटक फर्रुखाबाद पहुंचेंगे, जहां वे नीब करौरी बाबा आश्रम जाएंगे और इसके बाद सांकेसा के लिए रवाना होंगे। यात्रा कार्यक्रम में अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप तथा प्राचीन बौद्ध अवशेष और मठों का भ्रमण भी शामिल है। दूसरे दिन यात्री फिरोजाबाद स्थित अकबरपुर गांव जाएंगे, जो नीब करौरी बाबा की जन्मस्थली है। इसके बाद वे मथुरा और वृंदावन के लिए रवाना होंगे। 

मथुरा के यात्रा कार्यक्रम में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और द्वारकाधीश मंदिर शामिल हैं, जबकि शाम को वृंदावन में प्रेम मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा। अंतिम दिन वृंदावन में बाबा की आध्यात्मिक विरासत से जुड़े स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इस दौरान बाबा के समाधि स्थल के साथ बांके बिहारी मंदिर और इस्कॉन मंदिर की यात्रा शामिल होगी। इसके बाद पर्यटक लखनऊ लौटेंगे।

तीन दिवसीय पैकेज में डबल शेयरिंग के आधार पर वातानुकूलित आवास, होटल में नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन, हाई टी, टूर गाइड की सेवाएं और प्रवेश शुल्क शामिल हैं। पैकेज को इस तरह तैयार किया गया है कि पर्यटकों को नीब करौरी बाबा से जुड़े प्रमुख स्थलों की आरामदायक और गाइडेड यात्रा का अनुभव मिल सके।

 

उत्तर प्रदेश कनेक्शन से परिचित कराने का प्रयास कर रहे

यूपीएसटीडीसी के चेयरमैन अमृत अभिजात ने कहा कि बाबा की आध्यात्मिक विरासत व्यापक रूप से जानी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका जुड़ाव अभी भी कम लोगों के बीच जाना जाता है। इस पैकेज के माध्यम से हम इस विश्व पर्यटन दिवस पर यात्रियों को बाबा से जुड़े उनके प्रमुख स्थलों की यात्रा कराने और उनके उत्तर प्रदेश कनेक्शन से परिचित कराने का प्रयास कर रहे हैं।

यूपीएसटीडीसी की असिस्टेंट मैनेजर पूजा ने कहा कि हाल ही में नीब करौरी बाबा से जुड़े पांच टूर पैकेज शुरू किए गए थे, जिन्हें लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। रोजाना करीब 150 से 200 फोन कॉल आ रहे थे। खास बात यह रही कि कई लोगों को पहली बार बाबा के उत्तर प्रदेश से जुड़े होने की जानकारी मिली। लोगों की बढ़ती रुचि और आस्था को देखते हुए विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विशेष छूट के साथ यह नया टूर पैकेज शुरू करने का फैसला लिया गया है।

इच्छुक यात्री 9149099890 या 8303019844 पर संपर्क करके पैकेज की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग की जानकारी upstdc.co.in पर भी उपलब्ध है, जबकि किसी भी जानकारी या सवाल के लिए uptourslko@upstdc.co.in पर संपर्क किया जा सकता है।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed