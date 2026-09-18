यूपी: दिवाली बाद लौटना आसान, पहले घर आना मुश्किल; दिल्ली-मुंबई से लखनऊ आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग

दिवाली के बाद वापसी के लिए ट्रेन और विमान टिकटों की बुकिंग में तेजी आई है। लखनऊ से नई दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में सीटें उपलब्ध हैं। हालांकि, त्योहार से पहले दिल्ली और मुंबई से लखनऊ आने के लिए टिकटों का संकट बरकरार है।

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लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली चेयरकार और रेगुलर ट्रेनों में 1148 तक सीटें खाली हैं। मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में भी सीटें रिक्त चल रही हैं। तेजस एक्सप्रेस की चेयरकार में नौ, 11 व 12 नवंबर को 457, 242, 235 सीटें रिक्त हैं। इसके एग्जीक्यूटिव में 79, 49, 61 सीटें खाली हैं।वंदे भारत की चेयरकार में नौ, 10 व 12 नवंबर को 1148, 1009, 1108 सीटें उपलब्ध हैं। शताब्दी एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस में भी सीटें रिक्त हैं। परंतु, त्योहार से पहले सात नवंबर को दिल्ली से लखनऊ आने वाली ट्रेनों में वेटिंग का आंकड़ा 260 के पार चल रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है।