विवेक तिवारी हत्याकांड की कहानी: चश्मदीद ने बयां की सच्चाई, बोले- उस रात बाइक से एसयूवी टकराते ही चली थी गोली

चश्मदीद ने बताई थी आपबीती

सना ने बताया था कि विवेक रात करीब 12:30 बजे उन्हें घर छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान दो पुलिसकर्मी पहुंचे और उन्हें जबरन रोकने लगे। एक ने एसयूवी पर डंडा भी मारा। इससे सना घबरा गईं। पुलिसकर्मियों ने अपनी बाइक एसयूवी के सामने लगा दी। विवेक ने किनारे से कट मारकर निकलने की कोशिश की। इस प्रयास में बाइक एसयूवी से टकरा गई थी। इसके बाद दो मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी ने गोली चला दी। वारदात के बाद पुलिसवाले सना को कैसरबाग थाने लेकर चले गए थे। काफी देर बाद उन्हें गोमतीनगर थाना ले जाया गया था।

बर्खास्त सिपाही गैर इरादतन हत्या का दोषी करार

एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या में आरोपी बर्खास्त सिपाही प्रशांत चौधरी को अदालत ने बृहस्पतिवार को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया। उधर, घटना के वक्त साथ मौजूद आरोपी सिपाही संदीप कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। सत्र न्यायाधीश के इस फैसले से विवेक की पत्नी कल्पना संतुष्ट नहीं हैं।



भाई विष्णु के साथ कोर्ट में मौजूद कल्पना ने कहा कि आठ साल तक लड़ाई लड़ने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। बच्चों को क्या जवाब दूंगी कि ऐसा फैसला आया है। कल्पना ने फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है।



कल्पना ने कहा कि उम्मीद थी कि दोनों आरोपियों को कम से कम आजीवन कारावास की सजा होगी। मेरे साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने दोनों फैसलों पर सवाल उठाया। कहा, हत्या के मामले में प्रशांत को गैर इरादतन हत्या का दोषी बताया गया और उसके साथ मौजूद संदीप को बरी कर दिया गया। आखिर जब प्रशांत गोली चला रहा था तो संदीप ने क्या किया। उसने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। कल्पना ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता वह लड़ाई जारी रखेंगी।