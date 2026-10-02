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हाईकोर्ट के पास पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, पुलिस ने भीड़ के चलते किया रूट डायवर्जन

विनोद सिंह

Updated Fri, 02 Oct 2026 03:55 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 03:55 PM IST







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हाईकोर्ट पेट्रोल पंप के पास स्थित पानी की टंकी पर एक महिला चढ़ गई है। इसके चलते एकलव्य चौराहे के आसपास भीड़ जमा हो गई है। इसको देखते हुए पुलिस ने रूट डायरवर्जन कर दिया है। पुलिस महिला को नीचे उतारने के लिए समझाने का प्रयास कर रही है। ... और पढ़ें

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