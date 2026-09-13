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लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दो करोड़ की रंगदारी मांगने वाले को राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत

विनोद सिंह

Updated Sun, 13 Sep 2026 08:18 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 08:18 PM IST







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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अलीगढ़ के प्रतिष्ठित लोगों और चिकित्सकों से करीब दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी हशमत हुसैन को सशर्त जमानत दे दी है। आरोपी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तिब्बिया कॉलेज में संविदाकर्मी है। उसके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज है। ... और पढ़ें

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