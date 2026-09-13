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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   UP: Relief for man who demanded ₹2 crore extortion in Lawrence Bishnoi's name; granted bail by High Court.

लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दो करोड़ की रंगदारी मांगने वाले को राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत

Sun, 13 Sep 2026 08:18 PM IST
विनोद सिंह
vinod kumar singh विनोद सिंह
Updated Sun, 13 Sep 2026 08:18 PM IST
UP: Relief for man who demanded ₹2 crore extortion in Lawrence Bishnoi's name; granted bail by High Court.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अलीगढ़ के प्रतिष्ठित लोगों और चिकित्सकों से करीब दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी हशमत हुसैन को सशर्त जमानत दे दी है। आरोपी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तिब्बिया कॉलेज में संविदाकर्मी है। उसके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज है।
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