प्रयागराज: आठ किलोमीटर के दायरे में गुलजार रहा दधिकांदो मेला, चांदी के हौदे पर सवार होकर निकले श्रीकृष्ण-बलदाऊ

सांसद और महापौर ने भी पहुंचकर किया पूजन



मेला प्रमुख नरेंद्र खेड़ा की अगुवाई में दल ठाकुरद्वारा से सुलेम सरांय, जयंतीपुर, प्रीतमनगर, धूमनगंज, पीएसी स्थित माई जी कुटिया, मीरापट्टी, ट्रांसपोर्ट नगर और मुंडेरा चुंगी होते हुए वापस ठाकुरद्वारा पहुंचा। करीब आठ किलोमीटर के दायरे में नेहरू पार्क से बेगम बाजार तक रातभर मेले की रौनक बनी रही।

मेले में अनरसा, सोहनपापड़ी, चाट और फास्ट फूड की दुकानों पर लोगों की भीड़ रही। बच्चों ने झूलों का आनंद लिया। जगह-जगह लाउडस्पीकर प्रतियोगिताएं भी हुईं। देर रात तक श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस, पीएसी, आरएफ और सिविल पुलिस के जवान तैनात रहे।

मेला अध्यक्ष पीयूष केसरवानी, नरेंद्र खेड़ा, वीरेंद्र केसरवानी, धर्मचंद जायसवाल, महामंत्री मुकेश साहू, कोषाध्यक्ष अंकुर रस्तोगी, प्रभारी सुभाष केसरवानी, संयोजक पीयूष जायसवाल, गुलशन अरोड़ा, अतुल केसरवानी, हिमांशु निक्की गुप्ता, धनंजय सिंह, निरंकार साहू, राकेश केसरवानी और सुनील केसरवानी समेत कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे।