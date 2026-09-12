महादेवी की नारी चेतना पर हुई संगोष्ठी, कलाकारों ने रचनाओं पर आधारित गायन प्रस्तुत किया

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कोरस इलाहाबाद की ओर से शनिवार को हिंदुस्तानी एकेडमी सभागार में महादेवी वर्मा का छठा स्मृति समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कोरस की प्रस्तुत जनगीत से हुई। इसके बाद ‘महादेवी वर्मा की नारी चेतना और आज का समय’ विषय पर संगोष्ठी हुई। अध्यक्षता प्रो. अनुराधा कुमार ने की। प्रो. प्रज्ञा पाठक और प्रो. अर्चना सिंह ने अपने विचार रखे। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में राकेश यादव व टीम ने कथा प्रस्तुति दी। कलाकारों ने महादेवी वर्मा की रचनाओं पर आधारित गायन भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन पूजा कुमारी ने किया। संवाद

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