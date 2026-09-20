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Prayagraj: Vedic scholars witnessed a manifestation of Lord Hanuman; Shandilya Ji Maharaj remarked that those who sought to defame Sanatan Dharma have been taught a lesson.
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प्रयागराज : वेदपाठियों ने देखी हनुमान अंश, शांडिल्य जी महाराज बोले- सनातन धर्म को बदनाम करने वालों को मिला सबक
बाबा नीम करौली के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघर से लेकर मल्टीप्लेक्स तक लोगों की लगातार भीड़ उमड़ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में शनिवार को श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर श्रीमद जगदगुरु नारायणाचार्य स्वामी शांडिल्य जी महाराज ने भी बडी संख्या में अपने शिष्यों के साथ पीवीआर पहुंचकर हनुमान अंश फिल्म देखी।
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