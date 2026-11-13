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पदनाम परिवर्तन और वेतन विसंगति दूर करने को फार्मासिस्टों का धरना, हड़ताल की चेतावनी
पदनाम परिवर्तन, वेतन विसंगतियों को दूर करने और स्वास्थ्य विभाग में नए पदों के सृजन की मांग को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की प्रयागराज इकाई ने सीएमओ कार्यालय पर धरना दिया। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि पहले की तुलना में अस्पतालों में बाह्य रोगियों और मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन उसी अनुपात में फार्मासिस्टों के पदों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है।
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