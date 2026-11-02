{"_id":"6ae83dc62d6dc345a50a67cd","slug":"video-keshav-maurya-stated-the-bjp-will-cross-the-300-seat-mark-in-2027-rahul-will-not-become-prime-minister-and-akhilesh-will-not-become-chief-minister-for-the-next-30-years-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"2027 में 300 पार करेगी भाजपा, 30 साल तक राहुल प्रधानमंत्री और अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे- केशव मौर्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कांग्रेस और सपा बांटो और राज करो की साजिश कर रही हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। 2029 में भी भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। अगले 30 साल तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम को फ्लॉप बताया। सत्ता परिवर्तन और सत्ता की अदला-बदली की बात करने वालों को जनता का समर्थन नहीं मिला। सरदार पटेल का वोट चोरी किए जाने का आरोप लगाया। इंदिरा गांधी के समय राजनारायण का वोट चोरी होने का भी जिक्र किया।

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