{"_id":"6b0bfc954d0ac29c780ad5b8","slug":"video-issues-regarding-roads-and-sanitation-raised-at-amar-ujala-ward-samvad-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमर उजाला वार्ड संवाद में उठाई सड़क और सफाई की समस्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला वार्ड संवाद में उठाई सड़क और सफाई की समस्या नगर निगम के वार्ड 34 शिवकुटी के बीबीएस स्कूल में अमर उजाला का वार्ड संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पार्षद कमलेश तिवारी और वार्ड 24 पार्षद मोहित अलावा इलाके के बड़ी संख्या में लोग जुटे। लोगों ने सड़क, सफाई और जल निकासी की समस्या को लेकर नगर निगम को कोसा।

... और पढ़ें