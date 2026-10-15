प्रयागराज में डिग्री कॉलेज के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या

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ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में अस्थायी कर्मचारी थे सतीश श्रीवास्तव हत्या का आरोपी अपर शासकीय अधिवक्ता पर लगाया गया है मृतक की पत्नी ने पुलिस के सामने हत्या करने का आरोप लगाया है भूमि को लेकर काफी दिनों से चल रहा था विवाद आरोपियों का एनकाउंटर करने और उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है

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