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महानवमी पर अलोपशंकरी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़
शारदीय नवरात्र की महानवमी पर आदिशक्ति श्री अलोपशंकरी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने मां के डोले का दर्शन किया। मंदिर प्रांगण में हवन पूजन का भी सिलसिला चलता रहा। भोर से ही शुरू हुआ दर्शन पूजन पूरे दिन च लता रहा। मंदिर पर भक्तों की लंबी लाइन देखी गई। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती रही। मंदिर में देवी की कोई मूर्ति या प्रतिमा न होकर यहां एक डोला (झूला) है जिसके दर्शन भक्त करते हैं। मान्यता है कि सती का शरीर यहां पर गिरा था जो अलोप (गायब) हो गया था। इसी के चलते अलोपशंकरी मंदिर के नाम से यह शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है।
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