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सूबेदार रेलवे स्टेशन के चारों लिफ्ट बंद, सीढ़ी पर चढ़ने के लिए बाध्य हैं यात्री

विनोद सिंह

Updated Mon, 28 Sep 2026 04:14 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 04:14 PM IST







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सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर लगी चारों ही लिफ्ट बंद है इससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। खास बात यह है कि सूबेदारगंज रेलवे स्टेशंस के निकट ही उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है और वहां महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह का कार्यालय भी है। बुजुर्ग और दिव्यांगजन यात्रियों को पुल पर चढ़ने एवं उतारने में होती है परेशानी। ... और पढ़ें

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