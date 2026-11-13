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यूपी के शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह-उनके भाई की सगाई कल अलीगढ़ में, यह हैं इंतजाम

Chaman Kumar Sharma

Updated Fri, 13 Nov 2026 01:36 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 01:36 PM IST







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यूपी के शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह-उनके भाई की सगाई 14 नवंबर को है, जिसके लिए अलीगढ़ के तालानगरी स्थित एथलेटिक्स ग्राउंड में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महल की तरह से टैंट को डिजाइन किया गया है। ... और पढ़ें

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