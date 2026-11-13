अलीगढ़: 15 नवंबर को सजेगी सिंगर अंकित मिश्रा के सुरों की महफिल, म्यूजिकल नाइट होटल रमाडा में, यहां मिलेंगे पास
एकत्व स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर दिंकल अग्रवाल, मंगलायतन यूनिवर्सिटी के वीसी प्रो. पीके दशौरा, टाइटल स्पॉन्सर डाॅ. दिनेश शर्मा (शर्मा ऑर्थोप्लास्टी एंड मल्टी स्पेशलिटी हाॅस्पीटल) और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल रामाडा के चैयरमैन विनोद गर्ग ने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज में जीवंतता का संचार करते हैं।
विस्तार
अमर उजाला द्वारा 15 नवंबर को सुरों की महफिल सजाने के लिए प्रसिद्ध सिंगर अमित मिश्रा अलीगढ़ आ रहे हैं। होटल रमाडा में गीत और संगीत का शानदार आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में एंट्री नि:शुल्क है और इसके लिए पास अमर उजाला के टीकाराम बिल्डिंग स्थित सिटी कार्यालय से हासिल किए जा सकते हैं।
कार्यक्रम में मुख्य सहयोगी के रूप में एकत्व स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर दिंकल अग्रवाल, मंगलायतन यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. पीके दशौरा, टाइटल स्पॉन्सर डाॅ. दिनेश शर्मा (शर्मा ऑर्थोप्लास्टी एंड मल्टी स्पेशलिटी हाॅस्पीटल) और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल रामाडा के चैयरमैन विनोद गर्ग ने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज में जीवंतता का संचार करते हैं।
ये हैं सहयोगी
पावर्ड बाय
- सांगवान सिटी
- प्रशांत एंटरप्राइजेज
- विनीत ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
- अलीगढ़ इंडस्ट्रियल प्लेज पार्क
- आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस
- गोपाल सिंह (पूर्व जिलाध्यक्ष, भाजपा, अलीगढ़)
- वरुण हॉस्पिटल
- देव मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
- अलीगढ़ नगर निगम
- शिवाश्रित फूड
को स्पॉन्सर
- रसिक टावर
- कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल
- संजय बालजीवन ग्रुप
- श्री सांई आर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस
- मैस्काॅट होंडा
- अंकुर पब्लिक स्कूल
- कैरावी ऑर्चीड
- विश्व भारती पब्लिक स्कूल
- विज़डम पब्लिक स्कूल
- वृंदा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
- शांति सुपर स्पेशलिटी हाॅस्पिटल
- वेदिका डेकोर
- पवन शर्मा (प्रभारी, आगरा शिक्षक खंड वित्तविहीन शिक्षक महासभा, उ.प्र.)
- नोवीटेक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
- पायनियर फ्लाइंग एकेडमी
- दिनेश ज्वैलर्स बेलोन वाले
- थ्री डाॅट्स सेवामार्ग पब्लिक स्कूल
- बंसल इन्फ्राटेक, खैर
- प्लस पॉइंट बिल्डवायर्स प्रा.लि.
- साउथ पाॅइंट पब्लिक स्कूल
- माहेश्वरी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, अलीगढ़
आउटडोर पार्टनर
- एमकेजी मीडिया