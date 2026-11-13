अलीगढ़: 15 नवंबर को सजेगी सिंगर अंकित मिश्रा के सुरों की महफिल, म्यूजिकल नाइट होटल रमाडा में, यहां मिलेंगे पास

अमर उजाला द्वारा 15 नवंबर को सुरों की महफिल सजाने के लिए प्रसिद्ध सिंगर अमित मिश्रा अलीगढ़ आ रहे हैं। होटल रमाडा में गीत और संगीत का शानदार आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में एंट्री नि:शुल्क है और इसके लिए पास अमर उजाला के टीकाराम बिल्डिंग स्थित सिटी कार्यालय से हासिल किए जा सकते हैं।

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कार्यक्रम में मुख्य सहयोगी के रूप में एकत्व स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर दिंकल अग्रवाल, मंगलायतन यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. पीके दशौरा, टाइटल स्पॉन्सर डाॅ. दिनेश शर्मा (शर्मा ऑर्थोप्लास्टी एंड मल्टी स्पेशलिटी हाॅस्पीटल) और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल रामाडा के चैयरमैन विनोद गर्ग ने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज में जीवंतता का संचार करते हैं।