मंत्री संदीप की सगाई: एक मैदान, तीन इंतजाम, वीवीआईपी-वीआईपी व आम मेहमानों के लिए अलग दुनिया

आम मेहमानों के लिए गोल मेज-कुर्सियां और फूड काउंटर

मैदान के दाईं ओर निचले हिस्से में जनरल पब्लिक एरिया निर्धारित है। यहां फूलों से सजी टेबल के साथ गोल मेज और कुर्सियों की कतारें लगाई जाएंगी। चारों कोनों पर कैनोपी यानी छतरी जैसी संरचनाओं के लिए जगह रखी गई है। किनारे पर लंबे फूड काउंटर और स्टॉल होंगे। नीचे की ओर छह से सात काउंटर दर्शाए गए हैं। सड़क की तरफ से आम मेहमानों के प्रवेश के लिए दो बड़े गेट हैं।



वीवीआईपी के लिए पंडाल, पार्किंग और किचन, सब अलग

लेआउट का सबसे अलग हिस्सा बाईं ओर निचले क्षेत्र में है। यहां वीवीआईपी और वीआईपी मेहमानों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वीवीआईपी मेहमानों के लिए 123 गुणा 90 फीट का कॉटेज एरिया निर्धारित है। उनके वाहनों के लिए 260 गुणा 130 फीट की अलग पार्किंग रखी गई है। इसके बीच में बड़ा वीवीआईपी पंडाल होगा, जिसमें गोल मेजों और सोफे जैसी बैठने की व्यवस्था प्रस्तावित है।



वीवीआईपी मेहमानों के भोजन के लिए 82 गुणा 50 फीट का अलग किचन एरिया रखा गया है। इसके नीचे 40 गुणा 30 फीट का एक अन्य किचन और स्टोर ब्लॉक भी है। सड़क की ओर से वीआईपी और वीवीआईपी मेहमानों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए हैं। निचले हिस्से में वीआईपी एरिया और हॉर्टिकल्चर के लिए भी जगह रखी गई है।



चार से पांच गेट, अंदर भी अलग-अलग रास्ते

आयोजन स्थल के सामने सड़क की ओर कुल चार से पांच प्रवेश द्वार प्रस्तावित हैं। बाईं ओर वीआईपी और वीवीआईपी गेट हैं, जबकि दाईं ओर सामान्य मेहमानों के लिए प्रवेश द्वार रखा गया है। परिसर के अंदर भी वीआईपी और सामान्य अतिथियों के क्षेत्र के बीच दीवार या बैरिकेडिंग के जरिये अलगाव रखा गया है। पार्किंग से लेकर पंडाल और भोजन स्थल तक की व्यवस्था इसी विभाजन के अनुरूप की गई है।