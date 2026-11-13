Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:21 AM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:21 AM IST
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एथलेटिक्स ट्रायल
स्टेडियम : राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की एथलेटिक्स टीम का चयन महारानी अहिल्याबाई होल्कर जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह सात बजे
फुटबॉल ट्रायल
स्टेडियम : मंडल स्तरीय फुटबॉल टीम का ट्रायल महारानी अहिल्याबाई होल्कर जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोपहर दो बजे
दीपोत्सव
अचल ताल : नगर निगम की ओर से दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शाम छह बजे
शिविर
जवाहर भवन : गृहकर एवं जलकर बकाया जमा करने के लिए शिविर सुबह 10 बजे
सम्मेलन
तालानगरी : किसान सम्मेलन का आयोजन तालानगरी स्थित कलश बैंक्वेट हॉल में सुबह 11 बजे
भजन कीर्तन
अचल ताल : गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी पर भजन कीर्तन महाआरती का आयोजन दोपहर तीन बजे से
कथा
खैर रोड : लोधा में श्री विष्णुलक्ष्मी महायज्ञ एवं श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे
विज्ञापन
स्टेडियम : राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की एथलेटिक्स टीम का चयन महारानी अहिल्याबाई होल्कर जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह सात बजे
फुटबॉल ट्रायल
स्टेडियम : मंडल स्तरीय फुटबॉल टीम का ट्रायल महारानी अहिल्याबाई होल्कर जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोपहर दो बजे
दीपोत्सव
अचल ताल : नगर निगम की ओर से दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शाम छह बजे
शिविर
जवाहर भवन : गृहकर एवं जलकर बकाया जमा करने के लिए शिविर सुबह 10 बजे
सम्मेलन
तालानगरी : किसान सम्मेलन का आयोजन तालानगरी स्थित कलश बैंक्वेट हॉल में सुबह 11 बजे
भजन कीर्तन
अचल ताल : गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी पर भजन कीर्तन महाआरती का आयोजन दोपहर तीन बजे से
कथा
खैर रोड : लोधा में श्री विष्णुलक्ष्मी महायज्ञ एवं श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12 बजे