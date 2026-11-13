अलीगढ़: बेटी की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे दंपती से लूट, सिर पर ईंट से किया हमला, रिपोर्ट दर्ज

बाइक रोकते ही किया हमला

बाइक सवार दंपती जैसे ही शाम लगभग साढ़े सात बजे याकूतपुर पुलिया से करीब 200 मीटर आगे कायमपुर रोड पर पहुंचे। प्रेमकुमार की बाइक से बंधा सामान ढीला हो गया। प्रेमकुमार ने बाइक रोककर पत्नी के साथ सामान बांधकर ठीक करना शुरू किया। तभी खेतों से दो बदमाश निकलकर आ गए। आरोप है कि एक बदमाश ने करीब आते ही प्रेमकुमार के सिर पर ईंट से हमला कर दिया। इससे वह लहूलुहान होकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरे बदमाश ने रेखा देवी का मुंह कपड़े से दबा दिया और धमकाते हुए उनका मंगलसूत्र, मोबाइल व पर्स लूट लिया।



आधे घंटे तक धमकाकर की लूटपाट

पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि बदमाशों ने करीब आधे घंटे तक उन्हें धमकी देकर आतंकित रखा। वे उनसे और अधिक नकदी और आभूषण निकालकर देने की मांग कर रहे थे। इसके बाद बदमाश खेतों के रास्ते भाग गए। प्रेमकुमार किसी तरह पत्नी को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने प्राथमिक उपचार कराया और परिजन व पुलिस को सूचना दी। उनके सिर में कई टांके आए हैं। पर्स में लगभग तीन हजार रुपये बताए गए हैं।



फुटेज खंगाले, पांच संदिग्ध हिरासत में

वारदात की जानकारी मिलने पर एसएसपी नीरज जादौन देर रात घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी नहीं लगे। इसके चलते पुलिस घटनास्थल वाले खेत की ओर आने-जाने वाले मार्गों व आसपास के गांव में लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने इस मामले में पांच संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है।