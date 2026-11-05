दिवाली से पहले अलीगढ़ में 300 लोगों को लगा 10 करोड़ का चूना

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अलीगढ़ में कमेटी के नाम पर लोगों से पैसा इकट्ठा करके उनको जरूरत के वक्त पैसे की मदद उपलब्ध कराने के नाम पर एक ही परिवार के करीब 12 लोगों ने 300 लोगों का करीब 10 करोड़ रूपया हजम कर लिया, अब पीड़ित लोग अपने पैसे के लिए पुलिस से लेकर प्रशासन तक गुहार कर रहे हैं। रिपोर्टर दीपक शर्मा की रिपोर्ट...

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