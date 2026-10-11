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शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की हुई पूजा, घरों में की गई धूप

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 11 Oct 2026 09:17 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 09:17 PM IST







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शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की गई। घरों में दीप प्रज्वलित करने के बाद धूप दिखाई गई और आरती या दुर्गा सप्तशती के पाठ के समय धूप अर्पित की गई। ... और पढ़ें

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