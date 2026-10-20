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स्वर्ण पदक और स्कूटी को लेकर आरएमपीएसयू शिक्षक संघ ने विवि पर लगाए आरोप

Chaman Kumar Sharma

Updated Tue, 20 Oct 2026 03:15 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 03:15 PM IST







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अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में स्कूटी योजना के तहत कथित धांधली को लेकर शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रो. ओमवीर सिंह ने प्रेस वार्ता में सवाल उठाए हैं। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और पात्र विद्यार्थियों को लाभ देने की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। ... और पढ़ें

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