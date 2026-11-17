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सिरसा में छाया मातम, जवान करन चौधरी की मौत, नहीं रूक रहे परिजनों के आंसू
सेना के 22 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात सिरसा निवासी करन चौधरी की शादी 24 नवंबर को होनी थी। मंगलवार को उन्हें श्रीनगर से फ्लाइट से दिल्ली आकर घर लौटना था। सोमवार सुबह चार बजे परिजनों को फोन पर सूचना मिली कि सिर में दो गोली लगने से करन चौधरी की जान चली गई है। पलक झपकते ही शादी की खुशियां शोक में तब्दील हो गईं। पिता पप्पू सिंह ने कहा कि दिन-तारीख वही है। अब मंगलवार को करन की जगह उसका पार्थिव शरीर गांव लाया जाएगा। यह कहते हुए उनके आंसू निकल पड़े।
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