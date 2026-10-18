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पुलिस जांच में नहीं हुई बन्नादेवी मारपीट मामले में छेड़खानी की पुष्टि
अलीगढ़ के थाना बन्नादेवी सराय लवरिया में 15 अक्तूबर 2026 को रात 9:30 बजे दो पक्षों में वाद-विवाद और मारपीट हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय धन्नंजय ने बताया कि पुलिस जांच में छेड़खानी के तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है।
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