नशे में धुत व्यक्ति ने अलीगढ़ ट्रैफिक पुलिस से की अभद्रता, केस दर्ज

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अलीगढ़ के कम्पनी बाग चौराहे पर यातायात व्यवस्था संभाल रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ एक व्यक्ति ने अभद्रता की। उसने पुलिस के सरकारी कार्य में भी बाधा डाली। यह घटना गांधी पार्क थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया। पुलिस ने व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण कराया। मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वह नशे की हालत में था। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक यातायात प्रवीण कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी।

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