{"_id":"6a951f81448d01e3920e420b","slug":"video-lthha-ka-karasaaa-rada-para-nal-ma-mal-shava-oura-bika-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"लोधा के करसुआ रोड पर नाले में मिला शव और बाइक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

थाना लोधा अंतर्गत 31 अगस्त को सुबह करीब आठ बजे यूपी 112 से सूचना मिली। ग्राम करसुआ रोड पर नाले में एक मोटरसाइकिल और एक शव मिला। स्थानीय पुलिस व विशेषज्ञ दल ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। प्रथम दृष्टया यह मामला दुर्घटना से संबंधित लग रहा है। शव को शव परीक्षण हेतु शवगृह भेजा गया है। क्षेत्राधिकारी गभाना महेश कुमार ने इस संबंध में बयान दिया।

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