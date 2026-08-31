फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Laddu Gopal in Stone

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव: अब मेटल से स्टोन में बदल रहे लड्डू गोपाल, विराजेंगे स्टील के डिजाइनर झूले में

Mon, 31 Aug 2026 03:51 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 31 Aug 2026 03:51 PM IST
सार

छोटे आकार के लड्डूगोपाल 400 और बड़े आकार में 1500 रुपये तक में उपलब्ध हैं। इनका शृंगार पहले से ही होने के कारण यह देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं। इनको संभालने में थोड़ा अधिक ध्यान देना पड़ता है, क्याेंकि हाथ से छूटकर गिरने पर यह खंडित हो सकते हैं।

विज्ञापन
Laddu Gopal in Stone
लड्डू गोपाल को देखतीं युवतियां - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव चार दिन बाद मनाया जाएगा। बाजार में इस बार पीतल के साथ ही स्टोन डस्ट (पत्थर) से बने लड्डू गोपाल भी आ रहे हैं। यह लड्डूगोपाल राजस्थान के जयपुर में बन रहे हैं और आगरा के थोक व्यापारियों के माध्यम से अलीगढ़ और मथुरा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

विज्ञापन


इसमें छोटे आकार के लड्डूगोपाल 400 और बड़े आकार में 1500 रुपये तक में उपलब्ध हैं। इनका शृंगार पहले से ही होने के कारण यह देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं। इनको संभालने में थोड़ा अधिक ध्यान देना पड़ता है, क्याेंकि हाथ से छूटकर गिरने पर यह खंडित हो सकते हैं। स्नान कराने में रंग फीका नहीं पड़ता है।
विज्ञापन


रामघाट रोड के पोशाक विक्रेता महेंद्र ने बताया कि इस बार यह लड्डूगोपाल भी पसंद किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बाजार में स्टील के बने डिजाइनर झूले भी मिल रहे हैं। यह झूले वृंदावन से आ रहे हैं। इनकी चमक हर किसी को लुभा रही है। लक्ष्मीबाई मार्ग के पोशाक विक्रेता विकास ने बताया कि जन्माष्टमी में घर के मंदिर को सजाने के लिए कई तरह के उत्पाद बाजार में उपलब्ध है। लकड़ी के झूलों की भी मांग बढ़ रही है

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed