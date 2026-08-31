अलीगढ़: वार्डों में ताला लगवाने के मामले में डीएम सख्त, बोले- मरीजों की तालाबंदी गलत, तत्काल करें व्यवस्था

अलीगढ़ जिले के सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। बता दें कि अमर उजाला के 23 अगस्त के अंक में मलखान सिंह जिला अस्पताल की खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें बताया गया था कि रात के समय वार्डों को अंदर से ताला लगवाकर बंद करा दिया जाता है, जिससे मरीज और तीमारदार पूरी रात परेशान रहते हैं। डीएम अविनाश कुमार ने इसका संज्ञान लिया है।

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