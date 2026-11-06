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जीत के बाद एएमयू छात्रसंघ टीम ने बताई अपनी प्राथमिकता

Chaman Kumar Sharma

Updated Fri, 06 Nov 2026 12:31 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 12:31 PM IST







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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आठ साल के बाद छात्रसंघ चुनाव संपन्न हो गए। जिसमें अध्यक्ष नोमान अशरफ, पहली महिल उपाध्यक्ष नशरा नईम व मानद सचिव मोहम्मद हमदान ने जीत हासिल की। जीत के बाद इस नई टीम ने अपनी प्राथमिकताएं बताईं। ... और पढ़ें

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