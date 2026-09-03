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जन्माष्टमी पर कान्हा के स्वागत के लिए हरदुआगंज के इस्कॉन मंदिर में विशेष तैयारी

अलीगढ़ ब्यूरो

Updated Thu, 03 Sep 2026 04:00 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 04:00 PM IST







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जन्माष्टमी के पर्व पर कान्हा के स्वागत के लिए हरदुआगंज के इस्कॉन मंदिर में विशेष तैयारी की गई है। स्कूली बच्चे यहां पर प्रस्तुति देंगे तो श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष प्रसाद तैयार करवाया जा रहा है।अधिक जानकारी दे रहे हैं आयोजन प्रबंधक बलराम दास... ... और पढ़ें

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