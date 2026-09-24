हरदुआगंज की बरौठा नहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन करने गया युवक डूबा

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हरदुआगंज की बरौठा नहर में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान अलीगढ़ के श्रद्धालुओं के साथ हादसा हो गया। नहाने के दौरान पैर फिसलने से 24 वर्षीय विनय गहरे पानी में डूब गया। उसे बचाने के लिए कूदा ऋषभ भी तेज बहाव में फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

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