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एएमयू में धरने के बीच कैंपस से चार छात्रों को उठाने पर हुआ हंगामा

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 04 Oct 2026 02:22 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 02:22 PM IST







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एएमयू में छात्रसंघ चुनाव के लिए चल रहे धरने के बीच पुलिस ने कैंपस से चार छात्रों को उठा लिया। इससे गुस्साए छात्रों ने बाब-ए-सैयद समेत चारों गेट बंद कर दिए। प्रॉक्टर कार्यालय को घेरने के दौरान छात्रों और प्रॉक्टर के बीच जमकर नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी हुई। ... और पढ़ें

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