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एएमयू गेम्स कमेटी दफ्तर में हॉर्स राइडिंग क्लब की कप्तानी को लेकर हंगामा, छात्र ने जलाए सर्टिफिकेट

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 28 Nov 2026 04:02 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 04:02 PM IST







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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेम्स कमेटी दफ्तर में हॉर्स राइडिंग क्लब की कप्तानी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। बीकॉम तृतीय वर्ष के छात्र कृष्णकांत ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए अपने सभी प्रमाण पत्र जला दिए। कप्तानी के लिए सात दावेदार मैदान में थे। कृष्णकांत ने आरोप लगाया कि उन्हें गलत तरीके से कप्तानी से वंचित किया गया है। ... और पढ़ें

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