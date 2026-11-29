विज्ञापन

अलीगढ़। जनपद के क्वार्सी और कोतवाली नगर थाना क्षेत्रों में शादी तय होने के बाद दो युवतियों के लापता होने के मामले सामने आए हैं। दोनों प्रकरणों में पीड़ित परिवारों की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर युवतियों की तलाश शुरू कर दी है।क्वार्सी क्षेत्र में शादी के लिए जुटाए नकदी-जेवर के साथ युवती लापताक्वार्सी थाना क्षेत्र की एक 24 वर्षीय युवती 22 नवंबर 2026 को दोपहर करीब दो बजे के बाद लापता हो गई। तहरीर के अनुसार, युवती की मां दोपहर करीब 1:30 बजे राशन लेने जा रही थीं, तभी उन्होंने युवती को पड़ोस में किराये पर रहने वाले युवक गौरव से बात करते देखा और टोका। करीब दो बजे लौटते समय रास्ते में युवती ने दुकान जाने की बात कही, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटी। घर लौटने पर परिजनों ने पाया कि युवती की शादी के लिए कर्ज व रिश्तेदारों से जुटाए गए करीब 95 हजार रुपये, लगभग दो तोले सोने के जेवर और 250 ग्राम चांदी के जेवर गायब हैं। परिजनों का आरोप है कि गौरव अपने परिवारजनों की मदद से युवती को बहला-फुसलाकर ले गया है और शिकायत करने पर धमकी दी जा रही है। पुलिस ने 28 नवंबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक प्रिंस चौधरी को सौंपी है।कोतवाली नगर क्षेत्र में रिश्ता तय होने के बाद युवती लापताकोतवाली नगर थाना क्षेत्र में रिश्ता पक्का होने के बाद एक 19 वर्षीय युवती के लापता होने का मामला दर्ज किया गया है। तहरीर के अनुसार, युवती का रिश्ता तय हो चुका था और करीब तीन महीने बाद शादी होनी थी। आरोप है कि 24 नवंबर 2026 को दोपहर करीब 3:16 बजे पड़ोस में रहने वाले युवक गुलफान ने घर के नंबर पर कॉल किया और उसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे युवती घर से लापता हो गई। परिजनों का आरोप है कि गुलफान ने अपने भाई राजा, इस्लाम व अन्य परिजनों के साथ मिलकर युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और पूछताछ करने पर गुमराह किया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है।