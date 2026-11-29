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अलीगढ़। थाना महुआखेड़ा पुलिस ने तालानगरी इंडस्ट्रियल एरिया से बरेली जा रहे ट्रक से सरिया चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से चोरी किए गए सरिया के 35 बंडल (करीब 2400 किलोग्राम), एक ट्रक और एक कार बरामद की है।पुलिस के अनुसार, 28 नवंबर 2026 को रात करीब 8:31 बजे पुलिस टीम गश्त व चेकिंग पर थी। रामघाट रोड से तालानगरी की ओर जाते समय आस्था पब्लिक स्कूल मोड़ के पास मुखबिर से सूचना मिली कि तालानगरी की फैक्ट्रियों से अन्य शहरों को भेजे जाने वाले माल में ट्रक चालक लोकल लोगों से सांठगांठ कर चोरी कराते हैं। सूचना के आधार पर आस्था पब्लिक स्कूल वाले कच्चे रास्ते से करीब 500 मीटर अंदर खाली प्लॉट में सुनसान स्थान पर दबिश दी गई, जहां खड़े ट्रक से सरिया उतारा जा रहा था।मौके से पुलिस ने अंकित और ओमप्रकाश (वर्तमान निवासी कोंडरा, थाना हरदुआगंज) के साथ मजदूर चंद्रपाल, जितेन्द्र कुमार, संजय कुमार, किशोर कुमार और प्रेम सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ओमप्रकाश ने बताया कि वह तालानगरी में कबाड़ का काम करता है और ट्रक चालक से सांठगांठ कर सुनसान जगह पर माल उतरवाकर बेचता है, जबकि मजदूरों ने चोरी के इरादे से वहां आने की बात स्वीकार की।पुलिस ने मौके से जिंदल टीएमटी 550डी सरिया के 35 बंडल (प्रत्येक बंडल में 9 सरिये, कुल वजन लगभग 2400 किलोग्राम), ट्रक और कार कब्जे में लिए। ट्रक से मिले बिल के आधार पर माल तालानगरी अलीगढ़ से नैनीताल रोड, बरेली भेजा जा रहा था। पुलिस के मुताबिक ट्रक चालक आरिफ मौके से फरार हो गया।आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।