एएमयू छात्रसंघ शपथ ग्रहण समारोह

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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 15 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। नोमान अशरफ अध्यक्ष, नशरा नईम वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मो. हमदान सचिव चुने गए हैं। इसके साथ ही सीनियर कैबिनेट सदस्यों में मो. अहमद खान, मो. मुर्शीद के, मो. मोहसिन के, अर्सलान खान ने विजय प्राप्त की है। इस कैबिनेट में पांच छात्राएं भी शामिल हैं, जिसमें हानिया खान, अरीबा दिलशाद, अनिका रूमन राही, शाजिया शमीम और शाहीन परवीन शामिल हैं। इन सभी ने शपथ ग्रहण कर गाउन पहना और छात्र छात्राओं के मध्य अपने विचार और आगे की रणनीति पर बात की।

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