एएमयू छात्रसंघ शपथ ग्रहण: नई टीम ने ली शपथ, समारोह में हंगामा, रघुराज सिंह के खिलाफ दी तहरीर

हॉर्स राइडिंग क्लब की जमीन के लिए धरने का ऐलान

एएमयू छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नोमान अशरफ ने कहा है कि हॉर्स राइडिंग क्लब की जमीन विवि की निजी संपत्ति है। यह जमीन दशकों से विवि के पास है, इसीलिए यहां हॉर्स राइडिंग क्लब की स्थापना हुई थी। इस पर नगर निगम का मालिकाना हक कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि वह अपने वादे पर कायम है, जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि शपथ ग्रहण समारोह के 48 घंटे बाद वह इस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठेंगे। वह इसके लिए तैयार हैं। सोमवार को दोपहर तीन बजे से वह इस पर आगे कदम बढ़ाएंगे। सभी छात्रों की सहमति के साथ धरना शुरू करेंगे।



अध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह का फरमान है कि मजलूमों का साथ दो और अत्याचार करने वालों का विरोध करें। वह ईरान, सूडान और फिलीस्तीन के मुद्दे पर हर एक मजलूम के साथ है। उन्होंने भाजपा नेता रघुराज के विवादित बयान को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया। कहा कि देश के पीएम मोदी एएमयू को मिनी इंडिया कहते हैं, यहां की संस्कृति की प्रशंसा करते हैं। वहीं उन्हीं की पार्टी के छोटे नेता इस तरह की बयानबाजी कर देश की छवि खराब कर रहे हैं। रघुराज सिंह को अपने बुजुर्गों से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने छात्रों से कहा कि वह भी इस मामले को ज्यादा तूल न दें। अध्यक्ष ने एकेडमिक मामलों में हो रही हीलाहवाली पर भी इंतजामिया से सुधार करने के लिए कहा।



सचिव मो. हमदान ने भी हॉर्स राइडिंग क्लब की जमीन और अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। समारोह में शामिल विवि की कुलपति प्रो. नईमा खातून ने कहा कि वह छात्रों के मुद्दों पर गंभीरता से काम कर रही हैं। जल्द ही इसके परिणाम भी सामने आएंगे। किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंतजामिया छात्र संघ की जायज मांगों पर कार्रवाई करेगा।