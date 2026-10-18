{"_id":"6ad4b51bebf53f9ec706dfec","slug":"video-chharara-ma-kal-shabhayatara-ma-kalkara-ka-vavatha-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"छर्रा में काली शोभायात्रा में कलाकारों का विवाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

17 अक्तूबर को छर्रा कस्बे में काली जी की शोभायात्रा निकाली गई थी। इसमें पर्याप्त पुलिस बल तैनात था। रात करीब 10:00 बजे सांकरा चौराहे पर कलाकारों के बीच विवाद हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर विवाद शांत कराया। शोभायात्रा सकुशल संपन्न हुई। क्षेत्राधिकारी छर्रा गर्वित सिंह ने इसकी जानकारी दी।

... और पढ़ें