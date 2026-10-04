अलीगढ़ शहर की सरकार का नया सदन तैयार, 14 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण

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अलीगढ़ शहर की सरकार के लिए नया सदन बनकर तैयार हो गया है। आगामी बोर्ड बैठक इसी नए सदन में कराने का लक्ष्य है। वर्तमान में इस सदन के सामने ही एक बड़ा वाटर टैंक बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर एक पार्क बनाया जाएगा। 14 करोड़ रुपये की लागत से इस भवन का निर्माण किया गया है। अमर उजाला पर देखिए पहली बार अंदर की तस्वीर...

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