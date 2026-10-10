{"_id":"6aca1d69f0acb173e9061b17","slug":"video-algaugdhha-ma-sata-thakana-para-cal-bldajara-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ में सात दुकानों पर चला बुलडोजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अलीगढ़ के सूतमिल बीमा नगर में शुक्रवार को प्रेमी पराठा समेत सात दुकानों पर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान दुकानदारों ने बिना पूर्व सूचना और नोटिस दिए दुकानें खाली कराने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि वे अपने स्वामित्व और किराये से जुड़े दस्तावेज लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन किसी ने कागजात देखने तक की जहमत नहीं उठाई। कार्रवाई के दौरान बन्नादेवी थाना पुलिस और पीएसी तैनात रही।

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