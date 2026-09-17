अलीगढ़ में सचिन राघव से मारपीट के वायरल वीडियो पर एसएसपी यह बोले

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अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सचिन राघव से मारपीट का एक वीडियो सामाजिक माध्यम पर वायरल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। एसएसपी नीरज जादौन ने इस बारे में जानकारी दी।

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