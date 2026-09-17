फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   EVM-VVPAT mock poll

अलीगढ़: चुनावी सुगबुगाहट तेज, 19 से 21 सितंबर तक होगा ईवीएम-वीवीपैट का मॉकपोल, आयोग की नई गाइडलाइंस भी जारी

Thu, 17 Sep 2026 03:29 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Thu, 17 Sep 2026 03:29 PM IST
सार

कलक्ट्रेट स्थित ईवीएम वेयरहाउस में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक मॉकपोल और उसके बाद वोटों की गिनती का कार्य संपन्न होगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के प्रतिनिधि और संबंधित दलों के 10-10 नुमाइंदे विशेष रूप से मौजूद रहेंगे।

विज्ञापन
EVM-VVPAT mock poll
ईवीएम मशीनें - फोटो : Freepik

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत 19 से 21 सितंबर तक ईवीएम और वीवीपैट की कड़ी जांच और मॉकपोल की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हैदराबाद से आए ईसीआईएल के विशेषज्ञ इंजीनियरों की तकनीकी निगरानी में मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग पहले ही पूरी की जा चुकी है।

विज्ञापन


कलेक्ट्रेट वेयरहाउस में होगा मॉकपोल
अलीगढ़ अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ भट्ट ने बताया कि कलक्ट्रेट स्थित ईवीएम वेयरहाउस में प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मॉकपोल और उसके बाद वोटों की गिनती का कार्य संपन्न होगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के प्रतिनिधि और संबंधित दलों के 10-10 नुमाइंदे विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे तय तारीखों पर समय से पहुंचकर इस पूरी प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन करें।
विज्ञापन


इस तरह होगी परख
1200 मत क्षमता वाली मशीन: 1 प्रतिशत मशीनों पर मॉकपोल।
1000 मत क्षमता वाली मशीन: 2 प्रतिशत मशीनों पर मॉकपोल।
500 मत क्षमता वाली मशीन: 2 प्रतिशत मशीनों पर मॉकपोल।


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed